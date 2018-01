Vila Nova inicia campanha com empate com o Iporá

O Vila Nova começou o Campeonato Goiano pontuando, mas não como o torcedor colorado esperava. Em jogo com dois tempos distintos, o Tigre pressionou, criou chances de gol, mas apenas empatou com o Iporá, nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico. A equipe colorada saiu atrás do placar, após gol de Júnior Brandão, mas Maguinho deixou tudo igual para o Vila Nova: 1 a 1.

Com o resultado, o Vila Nova soma 1 ponto no Grupo B e aparece na 3ª colocação após o término a 1ª rodada. A mesma pontuação do Iporá, 4º colocado do Grupo A.

O próximo compromisso do Tigre é neste domingo (21), às 17 horas, no Estádio Olímpico. Dessa vez, como visitante a equipe colorada faz o clássico com o Goiás pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. No mesmo dia, às 16h30, o Iporá recebe o Anápolis, no Estádio Ferreirão.

O jogo

A estreia de Vila Nova e Iporá começou movimentada. Na bola parada, em três oportunidades, o Iporá levantou bolas na área do Tigre. Nenhuma tentativa, no entanto, deu trabalho para o setor defensivo colorado. Na única bola que saiu na direção do gol, o goleiro Gabriel, formado na base do Vila Nova, defendeu sem dificuldades.

Com três jogadores rápidos no campo de ataque e contando com as subidas dos laterais Maguinho e Anderson Luís, o Vila Nova buscava envolver a defesa do Iporá com toques rápidos. Em uma troca de passes, Anderson Luís encontrou Dudu livre na pequena área, mas o meia tocou fraco para defesa do goleiro Cleriston.

Com o passar dos minutos, o Vila Nova conseguiu ter mais posse de bola e criou chances de gols com Giaretta e Heitor, após cobranças de escanteio. O time colorado, porém, não conseguia furar o bloqueio defensivo montado pelo técnico Everton Goiano. O castigo do Tigre chegou aos 28 minutos, após cruzamento, o goleiro Gabriel falhou e a bola sobrou livre para o atacante Júnior Brandão tirar o zero do placar.

Na sequência, Giaretta desviou de cabeça, após cobrança de falta, e a bola tirou tinta da meta do goleiro Cleriston. O Vila Nova continuou em cima, mas passou a errar passes e voltou a apresentar dificuldades para sair da marcação do Iporá. Na bola parada, a equipe criou as melhores chances de gol da primeira etapa, mas nada que alterasse novamente o placar.

O Vila Nova voltou para a etapa final pressionando. A equipe colorada buscou de diferentes maneiras - cruzamentos, faltas e troca de passes - criar jogadas ofensivas e igualar o marcador no Olímpico. Aos poucos, a pressão foi resultado em chances de gol e o goleiro Cleriston passou a trabalhar mais durante a partida.

O paredão do Iporá, porém, foi vazado depois de 17 minutos. O atacante Reis cobrou falta na barreira, a zaga do Lobo Guará não conseguiu cortar e Maguinho bateu cruzado para deixar tudo igual: 1 a 1. Logo na jogada seguinte, o time visitante teve grande oportunidade, mas Júnior Brandão, livre e sem goleiro, finalizou cruzamento de Elias por cima do gol de Gabriel.

A pressão colorada continuou em busca da virada. Reis e Maguinho criaram novas chances de gols após finalizações de longa distância e assustaram o goleiro Cleriston. Nas bolas paradas, o clube colorado aproveitava a lentidão da defesa do Iporá, para arriscar dentro da pequena área, mas sem sucesso.

Apesar do domínio do jogo na etapa final, o Vila Nova não voltou a balançar as redes do Iporá. Ao término da partida, parte da torcida colorada cobrou contratações de jogadores e pediu raça ao time para a sequência do Goianão.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Goiano

Vila Nova 1x1 Iporá

18/1/18

Local: Estádio Olímpico



Árbitro: André Luiz Castro.

Assistentes: Fabrício Vilarinho (Fifa) e Alexandre Amaral.



Gols: Júnior Brandão, aos 28 minutos do 1º tempo (Iporá), Maguinho, aos 17 minutos do 2º tempo (Vila Nova).



Cartões Amarelos: Danilo, André, Júnior Capixaba, Diego Rosa (Iporá), Ramon e Reis (Vila Nova)



Público pagante: 3.564

Público total: 4.435

Renda: R$ 59.785,00

Vila Nova: Gabriel; Maguinho, Giaretta, Brunão e Anderson Luís; Geovane, Batata (Fagner) e Dudu (João Pedro); Reis, Ramon e Mateus Anderson (Keké). Técnico: Hemerson Maria.

Iporá: Cleriston; André Krobel, Helder, Diego e Danilo Ribeiro (Wallinson); Waltair, Adrian, Wanderson (Flavio Meneses) e Elias; Rodrigo Alves (Leandro Aguiar) e Júnior Brandão. Técnico: Everton Goiano.