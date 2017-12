Vila Nova garante permanência de Gastón para a próxima temporada

A diretoria do Vila está trabalhando muito, e nessa sexta-feira (15), o clube confirmou que o lateral-esquerdo, Gastón Filgueira, fica para a próxima temporada. O jogador havia recebido uma proposta do futebol árabe, mas o bom ambiente no colorado pesou na hora da decisão, e o jogador que deve assinar um novo contrato na próxima semana, irá ficar no time até o final de 2018.

Gastón chegou ao colorado no começo da Série B e conquistou a confiança da torcida, principalmente pela vontade dentro de campo. Ao todo, o lateral disputou 33 partidas com a camisa do Tigrão e foi titular em todas.

"Fiquei satisfeito com a permanência do Gastón (Filgueira), é um jogador experiente, e bom de grupo", destacou o presidente, Ecival Martins, que ainda ressaltou a influencia de Hemerson Maria. "Acho que um fator que pesou foi a permanência do Hemerson (Maria) para a próxima temporada", disse o presidente.