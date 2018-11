Esporte Vila Nova faz substituição relâmpago e já define caminho de 2019 Em tarde marcada por mudanças, clube e Hemerson Maria encerram ciclo no comando técnico. Ex-Guarani será o novo treinador

A prancheta e o boné do Vila Nova estarão com outro treinador na temporada 2019. Sem energia pra seguir no comando do time colorado, como explicou, o técnico Hemerson Maria resolveu não dar sequência ao trabalho. Rei morto, rei posto. Logo após o anúncio de que Hemerson Maria fechará ciclo no clube, a diretoria acertou a contratação do jovem Umberto Louzer, de 38 anos. A...