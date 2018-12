Esporte Vila Nova faz consulta por Felipe Garcia, que espera definir situação com clube japonês Pelo Goiás, em 2018, o atacante fez 22 jogos e marcou apenas um gol

O Vila Nova fez consulta sobre a situação do atacante Felipe Garcia, de 28 anos, para contratá-lo como reforço para próxima temporada. O atacante pertence ao Nagoya Grampus, do Japão, é só abrirá negociação com outros clubes depois de resolver sua vida com o clube japonês. Felipe Garcia disputou esta temporada pelo Goiás emprestado pelo Nagoya Grampus. O atacante tem co...