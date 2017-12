Vila Nova encerra negociações e quatro não ficam no clube para 2018

Dois dos principais destaques do Vila Nova na temporada 2017 não ficarão no clube para o próximo ano. O clube encerrou, sem sucesso, negociações para renovar com o zagueiro Wesley Matos, que deve ter a Ponte Preta, rival do Tigre na Série B de 2018, e com o meia Alan Mineiro.

Assim, o Vila Nova não renovará com quatro jogadores que terminaram a temporada como titulares. Além de Wesley e Alan, o zagueiro Alemão e o atacante Ruan não ficam no clube.

Após o fim da temporada, a diretoria colorada colocou como prioridade a manutenção da base do elenco que disputou a Série B. No entanto, as negociações com peças importantes não evoluíram e os jogadores não ficarão no clube. “O Vila Nova oficialmente agradece o trabalho que foi desenvolvido na temporada 2017”, resumiu o comunicado do clube.

O capitão Wesley Matos era uma das prioridades do clube colorado, mas o jogador não acertou sua permanência e deve se transferir para a Ponte Preta. Pelo Tigre, Wesley Matos disputou 52 jogos e marcou 5 gols.

O meia Alan Mineiro, artilheiro do Vila Nova na Série B, também estava nos planos do Tigre para 2018 e não permanecerá. O camisa 10 anotou 11 gols em 35 jogos que fez pelo clube colorado na Série B.

Alemão deixa o Vila Nova após 36 jogos e três gols marcados, enquanto o atacante Ruan se despede com 11 jogos e apenas um gol marcado.