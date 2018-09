Esporte Vila Nova encara prós e contras por ter time maduro Equipe com maior média de idade entre os postulantes ao acesso, Tigre enfrenta Bugre, o mais jovem

A reta final da Série B do Campeonato Brasileiro promete fortes emoções. No momento, sete equipes aparecem com mais força na briga. Neste momento, vários fatores podem pesar a favor ou contra as equipes e a média de idade é um deles. No duelo entre Vila Nova e Guarani, a equipe mais madura enfrentará a mais jovem, considerando os postulantes ao acesso.Com base nos jogador...