Esporte Vila Nova encaminha acerto com atacante Felipe Garcia, ex-Goiás Direção colorada e jogador já chegaram a um acordo e dependem apenas da liberação de clube japonês

O Vila Nova está perto de anunciar o atacante Felipe Garcia, ex-Goiás, como novo reforço para a temporada 2019. Diretoria e jogador já chegaram a um acordo e esperam apenas a liberação do clube japonês, Nagoya Grampus, que detém os direitos federativos do atleta. Felipe Garcia, de 28 anos, foi contratado pelo Goiás no início deste ano e chegou com grande expect...