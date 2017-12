Vila Nova empresta Albano, meia destaque da base

Mais um jogador da base colorada não terá sequência no time para a próxima temporada. É o meia Albano, de 20 anos, que foi destaque e estava na seleção goiana. O atleta será emprestado ao Formosa, que é treinada por Lucas Oliveira, que trabalhou com o jovem em 2016, no Tigre, e vai disputar o Campeonato Brasiliense.

O jogador é mais um em uma lista de jogadores formados no Vila Nova que não tiveram oportunidades no profissional. Em 2017, apenas dois atletas da base colorada foram titulares: o zagueiro Brunão, que atuou em 26 partidas, e o atacante Mateus Anderson, um dos que mais jogaram no ano (disputou 46 partidas e marcou 3 gols).

Albano, que chegou ao profissional em 2017, atuou apenas duas vezes. O atacante Marcos Paulo também pouco foi aproveitado, mesmo com o time vivendo uma seca de gols. Ele foi artilheiro na base colorada e, em 2017, jogou sete vezes e marcou dois gols.

Na última temporada, a diretoria foi criticada ao emprestar o meia Everton, que era o camisa 10 do colorado no Estadual e um dos destaques do time. O garoto de 21 anos acabou emprestado ao Tombense. Segundo a direção, isso ocorreu por causa de problemas extracampo. Outros jogadores que subiram ao profissional com certo status também não tiveram sequência. O lateral Patrick, o zagueiro Luizão, o meia Lausen e o atacante Roger são alguns exemplos.