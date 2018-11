Esporte Vila Nova empata com Paysandu e estraga feriado da torcida colorada No jogo em que o clube colorado tem seu maior público na Segundona, ataque não funciona e time fica no 0 a 0 com o Papão

O público aproveitou o feriado do Dia de Finados, nesta sexta-feira, e compareceu em peso, porém, para ver cenas repetidas. O Vila Nova, pela nona vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro, empatou no Serra Dourada e frustrou sua torcida. O resultado complica a vida do Tigre na luta pelo acesso à Série A. O time colorado contava com a força do seu torcedor para bater o Pa...