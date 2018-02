Vila Nova em alerta após tropeço diante do lanterna

Mesmo com o alerta ligado com antecedência, o Vila Nova tropeçou no lanterna Rio Verde e cedeu o empate, por 1 a 1, neste domingo (19), no Serra Dourada. O time colorado sofreu com muitos desfalques e tenta deixar o resultado ruim no passado porque na próxima quinta-feira faz duelo decisivo contra o Joinville, no Serra Dourada, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

Uma virose tirou seis jogadores do Vila Nova de combate. Com isso, Hemerson Maria precisou remontar o time às pressas e teve o planejamento prejudicado. A intenção do treinador era colocar praticamente todos os titulares.

Com a formação delineada, o Tigre não conseguiu apresentar um bom futebol e fez primeiro tempo moroso contra um adversário que se defendeu bem. No segundo tempo, o Tigre marcou logo aos 2 minutos com o zagueiro Alisson Brand, após cobrança de escanteio de Reis.

O Rio Verde conseguiu o empate em lance que gerou muita reclamação. O árbitro Anderson Gonçalves viu pênalti de Brunão em Dinei. O experiente Saulo converteu.

“Não sei nem se foi pênalti. O importante para nós é somar pontos e buscar a classificação”, salientou o meia Dudu, que jogou um pouco mais recuado cedendo a camisa 10 para Reis.

O atacante Reis, que deu assistência para o gol de Alisson Brand, está suspenso para o clássico do próximo domingo contra o Atlético, pois recebeu o terceiro cartão amarelo.

O objetivo dos colorados é tirar lição do que ocorreu neste domingo no Serra Dourada, virar a página e tentar escrever uma história diferente contra o Joinville pela Copa do Brasil.

“É página virada. O Rio Verde veio para Goiânia e jogou. Temos de esquecer esse jogo e conquistar a vitória na quinta-feira independentemente do resultado de hoje (domingo)”, frisou Reis.

Embora o resultado tenha deixado gosto amargo na boca dos colorados, o Vila Nova conseguiu manter a invencibilidade na temporada. Com 17 pontos, o Tigre segue como líder do Grupo B do Campeonato Goiano. Por outro lado, o Rio Verde interrompeu série de derrotas e busca reação para fugir do rebaixamento. Com 5 pontos, o Rio Verde é o último colocado.