Esporte Vila Nova e Goiás voltam a se enfrentar com situações diferentes em relação ao jogo anterior O clássico é considerado um campeonato à parte e uma partida capaz de mudar os rumos de uma equipe

Vila Nova e Goiás se enfrentam neste sábado, às 16h30, em momentos distintos na Série B do Campeonato Brasileiro. Na roda-gigante da competição, a vez é do time esmeraldino estar por cima do rival colorado. Em momento de ascensão, o Goiás buscará consolidação na faixa de classificação à elite do futebol nacional (G4) - é 3º colocado, com 36 pontos -, enquanto o Vila Nova lut...