Vila Nova divulga preço dos ingressos para clássico contra o Goiás O colorado enfrenta o rival neste sábado (25), às 16h30, no estádio Serra Dourada

O Vila Nova não vive uma grande fase na Série B, mas espera poder contar com o apoio do seu torcedor no clássico contra o Goiás, no sábado (25), às 16h30, no estádio Serra Dourada. Para essa partida, os ingressos vão custar 60 reais nas cadeiras e 20 nas arquibancadas, mas na compra antecipada e a apresentação de uma timemania com o Vila como time do coração, o torcedor p...