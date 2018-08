Esporte Vila Nova deve alterar ataque para jogo contra São Bento No treino desta quarta-feira, o lateral direito Maguinho foi poupado da atividade

O técnico do Vila Nova, Hemerson Maria, procura soluções para o ataque do Vila Nova, 3º pior da Série B do Campeonato Brasileiro. Para o jogo contra o São Bento, sábado, no Serra Dourada, o trio ofensivo deve ter uma nova formação. No treino tático desta quarta-feira, o time considerado titular teve Mateus Anderson, Alex Henrique e Anderson Cavalo. Alan Mineiro se...