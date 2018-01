Vila Nova descarta contratação de Walter

A contratação do atacante Walter está descartada no Vila Nova. Segundo o presidente executivo do Tigre, Ecival Martins, a busca por parceiros não obteve resultados e o atleta não jogará pelo time colorado em 2018.

No começo desta semana, o mandatário do clube revelou que o jogador de 28 anos se ofereceu para jogar no Vila Nova e que estaria disposto a reduzir seu salário para vestir vermelho na temporada. Ecival Martins se reunirá com o jogador nesta quinta-feira (11) para avisá-lo que desistiu do negócio.

De acordo com o diretor de futebol Felipe Albuquerque, uma reunião com o presidente executivo do clube foi realizada, na qual definiram o desfecho da negociação. “A última conversa que eu tive com o Ecival ele me passou que descartou essa possibilidade”, disse o dirigente do Vila Nova durante coletiva.