Esporte Vila Nova demonstra interesse em contar com o atacante Michel Douglas No Brasil, o jogador se destacou no CSA, no começo do ano, onde disputou 27 partidas e marcou 6 gols

Buscando qualificar o ataque para 2019, o Vila Nova tem interesse no atacante Michel Douglas. O jogador, de 26 anos, está jogando no Desportivo Aves, de Portugal, onde tem contrato de três temporadas. No Brasil, o atacante se destacou no começo desta temporada pelo CSA, onde marcou 6 gols, em 27 partidas. Apesar da boa fase vivida pelo jogador no futebol brasil...