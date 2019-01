Esporte Vila Nova define preço de ingressos para estreia contra a Aparecidense Diretoria colorada volta aos valores de R$ 40 nas arquibancadas e R$ 60 para as cadeiras, com promoção da Timemania

O Vila Nova divulgou ontem o preço dos ingressos para a estreia do time no Campeonato Goiano. Os valores dos bilhetes para o duelo contra a Aparecidense, no próximo sábado (19), no Serra Dourada, são de R$ 40 para as arquibancadas e R$ 60 para as cadeiras. Quem apostar na Timemania com o Vila Nova como time do coração paga meia-entrada. A diretoria colorada volta ...