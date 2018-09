Esporte Vila Nova dá volta por cima com estilo Contra o CSA, Tigre obtém primeira virada na era Hemerson Maria e retorna ao G4

Hemerson Maria estreou no Vila Nova em maio de 2017, contra o Boa Esporte, de lá para cá, foram 85 jogos no comando colorado, porém o treinador estava marcado por não ter conseguido virar nenhuma partida. Nesta terça-feira, diante do CSA, no estádio Rei Pelé, esta marca caiu. Contra o time alagoano, os goianos mostraram força de reação e venceram por 2 a 1, com destaq...