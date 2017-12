Vila Nova contrata zagueiro Diego Giaretta, ex-Atlético

O Vila Nova acertou a contratação do zagueiro Diego Giaretta, de 34 anos, para disputar a temporada 2018. O defensor estava no Criciúma nas duas últimas temporadas e chega ao Tigre para reforçar um setor que teve as saídas de nomes importantes no elenco.

Diego Giaretta conhece o futebol goiano porque foi jogador do Atlético entre 2012 e 2013. Quando recebeu a proposta do Vila Nova, o jogador não teve dificuldades em aceita-la por gostar de Goiânia e ouvir boas informações sobre o clube.

“Quando pintou essa oportunidade, não pensei duas vezes por gostar de Goiânia. Estou ansioso para chegar logo”, garantiu.

Segundo o zagueiro, que também atua como lateral esquerdo, a imagem atual do Vila Nova é bem melhor do que aquela de 2012 e 2013. “Hoje é outro Vila. Na época o clube estava passando por vários problemas. Hoje é outra história. Falando com o pessoal percebemos isso”, frisou.

Diego Giaretta se animou com o convite do Vila Nova após o contato do técnico Hemerson Maria. Depois disso, o desfecho da negociação não foi difícil. “Tive contato do Hemerson Maria, ele me ligou e conversou comigo. Fez toda diferença. Conversamos e chegamos a um denominador comum e deu tudo certo”, salientou.

O volante Ricardinho, ex-Vila Nova, e que estava jogando com Diego Giaretta também passou boas informações do clube, principalmente no que diz respeito à atmosfera criada pela torcida colorada.

O zagueiro Diego Giaretta é o quarto jogador contratado pelo Vila Nova para a próxima temporada. Além dele, o clube anunciou as chegadas do meia Sérgio Mota e dos atacantes Reis e Ramón.