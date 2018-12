Esporte Vila Nova contrata lateral que disputou Série B pelo Guarani Jogador foi comandado pelo técnico Umberto Louzer no Bugre em 2018

A diretoria do Vila Nova acertou a contratação do lateral direito Felipe Rodrigues, de 23 anos, que disputou a Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Essa foi a primeira contratação oficializada pela diretoria colorada para próxima temporada. Antes de defender o Bugre e ser comandado pelo técnico Umberto Louzer, Felipe Rodrigues passou por clubes como Sport ...