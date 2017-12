Vila Nova contrata atacante Reis, ex-Atlético/GO

A diretoria do Vila Nova segue anunciando reforços visando a temporada do ano que vem. No início da manhã desta sexta-feira (8), o clube colorado anunciou a contratação de dois jogadores, o meia Sérgio Mota, de 28 anos, e o atacante Ramón, de 26. No início desta tarde, a diretoria confirmou também o acerto com o meia-atacante Reis, de 24 anos.

Reis defendeu o Boa Esporte na Série B do Campeonato Brasileiro, realizou 34 jogos e balançou a rede duas vezes. O jogador teve uma rápida passagem pela Série A com a camisa do Atlético Goianiense, em 2012, participando de apenas dois jogos. O jogador também tem passagens por times como Internacional, América-RN, Caxias e Castanhal.

O Vila Nova começou a anunciar seus reforços após o fim das eleições que movimentou o clube após o término do Campeonato Brasileiro. No dia 30 de novembro houve a aclamação de Hugo Jorge Bravo para presidente do Conselho Deliberativo e na tarde desta quinta-feira (07), Ecival Martins foi aclamado presidente executivo pelo próximo biênio.