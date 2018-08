Esporte Vila Nova contrata atacante Léo Itaperuna, ex-Paraná Clube colorado será a terceira equipe do jogador nesta temporada

A diretoria do Vila Nova acertou a contratação do atacante Léo Itaperuna, de 29 anos, que deixou o Paraná Clube para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro pelo time colorado. Léo Itaperuna disputou 11 jogos na Série A pelo time paranaense e não balançou as redes. O Vila Nova será a terceira equipe de Léo Itaperuna nesta temporada. Antes de defender o Paraná Clube,...