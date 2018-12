Esporte Vila Nova contrata atacante do Atlético Mineiro por empréstimo Jogador que atua pelos lados do campo, Capixaba estava na Chapecoense

O Vila Nova acertou a contratação do atacante Capixaba, de 21 anos, por empréstimo junto ao Atlético-MG. A diretoria colorada já tinha o acerto com dois atacantes que atuam pelos lados do campo e Capixaba é o primeiro nome anunciado pelo Tigre. Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o atacante veloz tem sido emprestado a outros clubes nas últimas temporadas. Capixa...