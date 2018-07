Esporte Vila Nova contrata Anderson Cavalo para reforçar setor ofensivo O atacante, de 32 anos, estava disputando a Série D, pelo Grêmio Novorizontino

Após perder Felipe Silva para o futebol asiático, o Vila Nova agiu rápido e nesta quarta-feira (4), anunciou a contratação do atacante Anderson Cavalo, de 32 anos e que estava disputando a Série D pela equipe do Grêmio Novorizontino. Na equipe paulista, o atacante disputou 6 jogos e marcou dois gols. O experiente atacante vem para o colorado com uma boa ba...