Esporte Vila Nova conta com prata da casa para ser “garçom”

Único prata da casa titular na campanha do Vila Nova nesta Série B do Campeonato Brasileiro, o atacante Mateus Anderson, de 24 anos, tem se destacado como “garçom”, do time colorado. O jogador é o líder de assistências do Tigre na competição e quer ajudar com mais passes decisivos nesta reta final.Apesar da derrota para o Londrina na sexta-feira, Mateus Anderson fo...