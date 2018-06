Esporte Vila Nova conquista título sub-15

O título do Campeonato Goiano Sub-15 de 2018 é do Vila Nova, que venceu, nesta sexta-feira (29), o Atlético por 1 a 0 e comemorou a conquista do último torneio amador realizado pela Federação Goiana de Futebol no primeiro semestre. O jogo foi no Estádio Zico Brandão, em Inhumas, onde os atleticanos mandaram suas partidas. No primeiro duelo da decisão, na segunda-feira, as ...