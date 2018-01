Vila Nova confirma possibilidade de Walter jogar no Tigre

O ex-jogador de Atlético e Goiás tem uma “conversa” marcada com o presidente Ecival Martins, que foi procurado pelo atleta de 28 anos

O atacante Walter pode ser mais um reforço do Vila Nova para a temporada 2018. O jogador de 28 anos procurou o presidente do time colorado ontem e tem uma “conversa” agendada para a tarde desta terça-feira (9), na qual deve se oferecer para ser mais um atleta do Tigre.

“É verdade, mas não é bem uma reunião. Vamos conversar, ele entrou em contato comigo e já tem toda essa repercussão toda. Estamos bem tranquilo, será uma conversa tranquila. Preciso ouvi-lo para saber o que ele realmente está pensando”, revelou o presidente do Vila Nova, Ecival Martins.

De acordo com o mandatário do Tigre, o nome de Walter não estava nos planos da direção colorada. A contratação do ex-atacante de Goiás e Atlético, que pertence ao Porto, de Portugal, não está descartada, mas não foi confirmada. Ecival Martins salienta que o jogador só será atleta do Vila Nova se sua contratação for aprovada pela direção de futebol e comissão técnica.

Walter e Felipe Albuquerque (diretor de futebol do Vila Nova) negaram que estão conversando. O atacante, que tem contrato com o Porto até o final de 2019, defendeu o Atlético em 2017. No Dragão, foram 25 jogos realizados pelo jogador e 5 gols marcados. No futebol goiano, Walter conquistou os títulos da Série B (2012) e Campeonato Goiano (2017). Ambos pelo Goiás.