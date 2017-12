Vila Nova confia em jovem para assumir a camisa 1

O Vila Nova terá solução caseira para posição de goleiro no início do Campeonato Goiano. O jovem Gabriel, de 20 anos, é a bola da vez e iniciará a pré-temporada na condição de titular no gol colorado. Sem acertar com Luís Carlos e Wendell, o Tigre perdeu os jogadores mais experientes e apostará no atleta prata da casa.A diretoria colorada, por meio de Felipe Albuquerque, es...