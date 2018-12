Esporte Vila Nova busca recuperar tempo perdido Sidiclei Menezes é apresentado como novo diretor de futebol com missão de montar elenco e estruturar colorado para próximo ano

Com a chegada do novo diretor de futebol, o Vila Nova destravou uma chave que precisava para dar andamento ao planejamento da equipe para a próxima temporada. Sidiclei Menezes foi apresentado nesta terça-feira e já arregaçou as mangas para iniciar o trabalho frente ao departamento de futebol do clube. Além de tratar de renovações, o novo executivo buscará reforços no mer...