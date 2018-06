Esporte Vila Nova busca recuperação em Campinas Time colorado viaja ao interior de São Paulo e tenta superar momento ruim na Segundona diante do Guarani

O Vila Nova viajou para Campinas, no interior de São Paulo, para colocar fim à má fase que atormenta o time nesta Série B de Campeonato Brasileiro. O time colorado não vence e não marca gols há cinco jogos e uma vitória sobre o Guarani, neste sábado, às 16h30, no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, pela 10ª rodada, pode colocar o Tigre de volta ao caminho do G4 - grupo d...