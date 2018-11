Esporte Vila Nova busca por sequência rara Por acesso, Tigre precisa repetir feito que não conquista desde 2001

O número 61 virou obsessão no Vila Nova. Após a vitória sobre o Figueirense, o Tigre chegou a 55 pontos e precisa de duas vitórias para atingir a marca história de 61 pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e ter chances de acesso. Para que isso aconteça, o time colorado precisará repetir uma sequência que não acontece há 17 anos: vencer os dois últimos jogos no Brasil...