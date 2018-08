Esporte Vila Nova busca maior eficiência para melhorar índice de gols Colorado é um dos piores da competição na relação entre arremates e bolas na rede e quer evolução no ataque

A necessidade de melhorar a eficiência é a tecla mais batida no Vila Nova nesta temporada. O time colorado tem esbarrado na falta de pontaria no decorrer da Série B do Campeonato Brasileiro e essa ineficiência custou vários pontos ao longo do caminho. Por isso, o Tigre tenta colocar o pé na fôrma para mudar esse cenário e buscar o acesso para elite do futebol brasile...