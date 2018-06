Esporte Vila Nova bate o Juventude, fora de casa, e volta ao G4 Time colorado emplaca segunda vitória seguida na e quinto jogo sem derrota para se recuperar na Série B

O Vila Nova emplacou a segunda vitória seguida na Série B do Campeonato Brasileiro e voltou ao G4. O time colorado bateu o Juventude, por 1 a 0, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, chegou a 22 pontos e subiu para a 3ª colocação na tabela. O gol solitário foi marcado pelo meia Reis, aos 40 minutos do 1º tempo, após jogada ensaiada de cobrança de falta. Bem po...