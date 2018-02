Vila Nova atento ao calendário apertado

A boa fase que o Vila Nova vivencia neste começo de temporada levou clube e torcida a desfrutarem de uma fase de calmaria. O Tigre está há oito jogos sem perder – 7 pelo Campeonato Goiano e 1 pela Copa do Brasil – e já garantiu sua vaga na 2ª fase do torneio nacional. A campanha do colorado faz com que o torcedor tenha, novamente, a esperança de ver o time lutando pe...