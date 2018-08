Esporte Vila Nova apresenta dois jogadores para a sequência da Série B O volante Washington Santana tem 29 anos e chega do futebol grego, já o atacante Lucas Braga, de 21, vem do Luverdense

O Vila Nova apresentou nesta terça-feira (28) mais dois reforços para a sequência da Série B. No meio de campo, o nome da vez foi do experiente Washington Santana, de 29 anos, que chega do futebol da Grécia, já para o ataque, a direção está apostando na juventude, de Lucas Braga, de 21 anos e que vem do Luverdense. Para o volante Washington Santana, ele te...