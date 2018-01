Vila Nova apresenta cinco contratados antes da estreia

O último dia de preparação do Vila Nova para a estreia no Campeonato Goiano foi de apresentação de jogadores. Dos sete jogadores contratados, cinco foram oficialmente apresentados ao torcedor do Tigre: Reis, Keké, Ramon, Diego Giaretta e Matheus Kayser. O quinteto está à disposição do técnico Hemerson Maria para o duelo contra o Iporá, nesta quinta-feira (18), no Olímpico.

“É uma oportunidade única. Tive outras propostas, mas optei pelo Vila Nova pela grandeza do clube, torcida, estrutura. Espero de alguma maneira ajudar eles da melhor maneira”, comentou o atacante Reis, que se diz um jogador agressivo na marcação e bom finalizador.

Ramon e Diego Giaretta chegam para substituir Moisés e Wesley Matos, respectivamente. A dupla colorado acredita que precisará, no mínimo, fazer atuações iguais aos ex-jogadores do Tigre. “Não é a primeira vez que surge uma oportunidade de vir para cá, estou feliz. Sei da história do Moisés, mas espero fazer a minha história com muito gols para dar alegria para essa torcida”, salientou o atacante Ramon.

Quem retorna ao Vila Nova é o goleiro Matheus Kayser. Na temporada passada, o jogador chegou a treinar com a equipe, mas foi dispensado. Pelo Grêmio Anápolis, o atleta foi campeão da Divisão de Acesso e retornou ao Tigre por empréstimo até o final de 2018. “Chego agradecido pelo Vila Nova, pela possibilidade do retorno. Estamos com quatro goleiros jovens, mas todos tem condições de vestir a camisa 1 do Vila Nova”, opinou Matheus Kayser.

Os únicos desfalques da equipe colorada para o duelo contra o Iporá são o goleiro Mateus Pasinato, o volante Ryan Ramos, que não foram regularizados e apresentados, e o lateral-esquerdo Gastón Filgueira, lesionado.