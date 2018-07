Esporte Vila Nova aposta no equilíbrio da equipe

No intervalo dos últimos cinco jogos, o Vila Nova conseguiu se recuperar na Série B do Brasileiro e voltar ao G4 da competição. A mola que jogou o Tigre para o seleto grupo foi a sequência de duas vitórias, fora de casa, sobre Boa Esporte e Juventude. O Tigre não perde há seis partidas, mas o time conseguiu apenas duas vitórias e empatou outros quatro jogos. A situação co...