Esporte Vila Nova anuncia volante, que já participa de treinamento

O Vila Nova oficializou neste sábado a contratação do volante Araújo, que chega para completar o setor que mais foi desfalcado após a temporada de 2018. O jogador assinou contrato com o Tigre e já participou do primeiro treinamento com o restante do elenco colorado, incluindo Gledson, que foi anunciado na sexta-feira. Revelado pelo Grêmio, onde não teve oportunidade...