Esporte Vila Nova anuncia venda de atletas da base Philippe e Baltazar jogaram, em 2018, pela equipe profissional e vão defender o Sion na próxima temporada europeia

O Vila Nova anunciou na tarde desta quarta-feira (16) que concretizou as vendas do atacante Philippe e do volante Batata. A dupla seguiu, com o presidente Ecival Martins, para a Suíça na semana passada e hoje concluíram as negociações. Os atletas vão defender o Sion a partir da próxima temporada europeia. Philippe e Batata foram revelados das categorias de base do ...