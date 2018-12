Esporte Vila Nova anuncia reforço para o ataque Michel Douglas é contratado para compor setor ofensivo da equipe em 2019

O Vila Nova anunciou no início da noite deste sábado, pelas redes sociais, a contratação do atacante Michel Douglas, de 26 anos. O jogador estava no Desportivo Aves, de Portugal, e chega com contrato até o final da temporada 2019. No clube português, ele disputou sete jogos e não marcou nenhum gol. Em 2018, ele disputou 14 jogos da Série B do Campeonato Brasileiro pelo C...