Vila Nova anuncia promoção para encher Serra Dourada no duelo da Copa do Brasil

Para o duelo decisivo contra o Ferroviário/CE, pela Copa do Brasil, a diretoria anunciou uma promoção para essa partida. As cadeiras vão custar 60 reais e as arquibancadas 20 reais. Torcedores com Timemania terão o direito de pagar meia entrada, ou seja, 30 reais nas cadeiras e 10 nas arquibancadas. Já as mulheres vão pagar 5 reais em qualquer setor do estádio.

"É o jogo mais importante do ano, por isso conclamamos o torcedor. Vamos abrir mão de receita dos ingressos porque queremos a presença do nosso torcedor nessa partida", disse o presidente Ecival Martins, que está otimista e espera cerca de 30 mil pessoas no Serra Dourada.

O jogo contra o Ferroviário, válido pela 3ª fase da Copa do Brasil, será no dia 15 de março, às 20h30. Na primeira partida, o duelo terminou empatado em 1 a 1, em caso de um novo empate a vaga será decidida nos pênaltis.

Os ingressos já começam a serem vendindos a partir desta terça-feira (6), no site meubilhete.com. Já nas bilheterias do OBA, os ingressos começam a serem comercializados na próxima segunda-feira (12).