Esporte Vila Nova anuncia goleiro do Botafogo como reforço Tigre oficializa chegada de Saulo, de 23 anos, como quarta contratação do Vila Nova

A diretoria do Vila Nova oficializou a quarta contratação para a próxima temporada. Trata-se do goleiro Saulo, de 23 anos, que disputou a Série A do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo e chega por empréstimo de uma temporada. Além de Saulo, o Vila Nova já anunciou as contratações do também goleiro Cleriston, ex-Iporá, do lateral direito Felipe Rodrigues e do vol...