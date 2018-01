Vila Nova anuncia a contratação do volante Ryan Ramos

Logo no primeiro dia do ano, o Vila Nova começou a se movimentar no mercado da bola. Nessa segunda-feira, o colorado anunciou o volante Ryan Ramos, de 25 anos, que chega do União da Madeira, de Portugal. O jogador é o quinto reforço colorado, que já anunciou o zagueiro Diego Giaretta, o meia Sergio Mota e os atacantes Reis e Ramon.

Ryan Ramos foi formado no Figueirense e depois se transferiu para o Madureira, do Rio de Janeiro, onde ficou até 2016. Na última temporada, o jogador esteve no União da Madeira, que disputa a Segunda Divisão de Portugal, ao todo, o jogador realizou 26 partidas pelo clube português.

No colorado, o jogador chega para disputar posição com Geovane e Fagner, dois dos titulares da última temporada.