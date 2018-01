Vila Nova anuncia a contratação de goleiro do XV de Piracicaba

O Vila Nova acertou a contratação do goleiro Mateus Pasinato para a disputa do Campeonato Goiano. O atleta de 25 anos pertence ao XV de Piracicaba e chega por empréstimo até o final de 2018. Ele vai disputar além do Estadual, a Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tigre.

Formado na base do Desportivo Brasil/SP, Mateus Pasinato estava desde 2013 no clube de Piracicaba e realizou 99 jogos pelo clube do interior de São Paulo. O goleiro chega para disputar a camisa 1 com Matheus Kayser, Gabriel e Léo Lang, os dois últimos são atletas da base colorada.

Mateus Pasinato é a 8ª contratação do Vila Nova para a disputa do Goianão. Antes dele chegaram, Reis, Ramon, Keké (atacantes), Matheus Kayser (goleiro), Sérgio Mota (meia), Diego Giaretta (zagueiro) e Ryan Ramon (volante).

Em 2017, o atleta realizou 41 jogos pelo XV de Piracicaba e sofreu 37 gols. O goleiro teria chamado atenção do Brentford, da 2ª divisão da Inglaterra, mas a negociação acabou não tendo andamento. Mateus Pasinato chegou a ser anunciado pelo Bragantino para a disputa do Campeonato Paulista, mas é esperado para formalizar contrato com o Vila Nova nesta semana.