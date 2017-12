Vila Nova acerta com primeiros reforços para 2018

A diretoria do Vila Nova confirmou na manhã desta sexta-feira seus primeiros reforços para próxima temporada. O Tigre acertou com o meia Sérgio Mota, de 28 anos, e com o atacante Ramón, de 26 anos. Ambos ficam no clube colorado até o final de 2018.

O meia Sérgio Mota defendeu CRB (AL) e Luverdense (MT) em 2017. Pelo time do Mato Grosso, o meia disputou 28 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro e marcou quatro gols. O jogador foi revelado pelo São Paulo e rodou por clubes do interior paulista, jogou no Ceará, América (MG) e nos EUA.

O atacante Ramón disputou a Série B do Brasileiro pelo Juventude e marcou quatro gols em 29 jogos. Além de defender o time de Caxias do Sul, Ramón jogou por Ponte Preta, Brasil de Pelotas, Boa (MG) e clubes do interior gaúcho.

Além desses dois reforços, a diretoria anunciou também a saída do goleiro Wendell. O jogador tinha contrato com o Tigre para próxima temporada, mas acertou rescisão em comum acordo e deve jogar no Oeste (SP) em 2018.