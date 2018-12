Esporte Vila Nova acerta com goleiro Cleriston, ex-Iporá Diretoria colorada espera apenas a assinatura do contrato para oficializar a contratação

O Vila Nova acertou a contratação do goleiro Cleriston, de 26 anos, para a próxima temporada. O Tigre aguarda apenas a assinatura de contrato para oficializar a chegada do goleiro que foi destaque com a camisa do Iporá. No futebol goiano, Cleriston defendeu Anapolina, Rioverdense, Rio Verde e Jataiense, além do Iporá. "Defendemos os clubes do interior, trabal...