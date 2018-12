Esporte Vila Nova acerta com Danilo e espera assinatura para oficializar contratação A diretoria do clube prometia contratações mais ousadas e a do meia Danilo se encaixa nessa filosofia

O Vila Nova deve oficializar nesta terça-feira (24) a contratação do meia Danilo. O experiente jogador, de 39 anos, se reunirá com a diretoria colorada para firmar vínculo com o Tigre. O interesse do Vila Nova pelo jogador se tornou público há algumas semanas e a negociação deve chegar a um desfecho positivo. A diretoria do clube prometia contratações mais ousada...