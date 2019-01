Esporte Vila Nova abre ano com elenco quase fechado Tigre inicia preparação com 22 jogadores no plantel e previsão de mais três contratações

Depois de 39 dias do fim da participação na Série B do Campeonato Brasileiro, o Vila Nova iniciou nesta quarta-feira os treinamentos para a temporada 2019. Com 13 jogadores remanescentes do ano passado e mais 9 contratações confirmadas, o plantel colorado já conta com 22 jogadores, e está quase fechado para a disputa do Campeonato Goiano deste ano. “Eu tenho a ideia de...