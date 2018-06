Esporte Vila Nova é condenado em 1ª instância em processo por movido por Gustavo Geladeira Ação na Justiça do Trabalho deu ganho de causa parcial ao zagueiro, que passou pelo Tigre em 2016

O Vila Nova foi condenado em 1ª instância na Justiça do Trabalho em uma ação movida pelo zagueiro Gustavo Geladeira. A sentença, assinada pelo juiz da 1ª Vara do Tribunal Regional do Trabalho - 18ª Região, José Luciano Leonel de Carvalho, observa ganho de causa parcial para o jogador de 32 anos, hoje no Boa Esporte. Segundo os advogados que representam o atleta, o valor a...