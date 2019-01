Esporte Vila apresenta jogadores que buscam espaço Cleriston e Felipe Rodrigues chegam para reforçar o elenco colorado para Campeonato Goiano e Série B do Brasileiro

Após apresentar sua principal contratação para a temporada 2019, o meia Danilo, o Vila Nova deu sequência às apresentações dos novos reforços do elenco. Nesta terça-feira (8), o goleiro Cleriston e o lateral direito Felipe Rodrigues falaram pela primeira vez como jogadores do Tigre. Revelado pelas categorias de base do Fluminense, Cleriston rodou por times do int...