Esporte Vítima de bala perdida encontra motivação para se tornar um atleta paralímpico "O tênis mudou minha forma de viver e de pensar”, comentou o jovem, de 19 anos

Perder os movimentos das pernas, para Felipe Ferreira, de 19 anos, foi um obstáculo superado por meio do tênis em cadeira de rodas. O jovem viu o mundo desabar aos 10 anos, quando foi vítima de bala perdida durante tiroteio no bairro Floresta, na região noroeste de Goiânia, e perdeu os movimentos dos membros inferiores, após ser constatada uma lesão medular nas vértebras C...